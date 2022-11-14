Путин впервые присвоил звания "Мать-героиня"

Опубликован указ главы государства

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому впервые были присвоены почетные звания "Мать-героиня".

Как следует из документа, звания получили Ольга Дехтяренко из Ямало-Ненецкого автономного округа и Медни Кадырова (жене главы Чечни Рамзана Кадырова).

1 июня, в День защиты детей, Путин поддержал идею возродить в стране почетное звание "Мать-героиня".

Звание присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Они получат по 1 млн рублей. Награжденным в 2022 году выплаты произведут из резервного фонда. Далее деньги будут сразу закладываться в бюджет.

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