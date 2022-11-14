Росздравнадзор опроверг дефицит инсулина

Власти отслеживают наличие медикаментов

Признаков дефицита инсулинов на российском рынке в настоящее время нет. Об этом в понедельник, 14 ноября, рассказали в пресс-службе Росздравнадзора.

В ведомстве уточнили, что в гражданском обороте находится около 15 млн упаковок препаратов инсулина. За 10 месяцев 2022 года в оборот было введено около 12,3 млн упаковок 13 международных непатентованных наименований. При этом за весь 2020 год введено 15,7 млн упаковок, за 2021 год — 16,7 млн.

Препараты производятся и поставляются в соответствии с многолетними планами, что позволяет стабильно удовлетворять спрос, отметили в Росздравнадзоре.

В ведомстве также рассказали, что не получают жалоб на отсутствие инсулина, сообщает "Интерфакс".

В июне Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) согласовала перерегистрацию цен на ряд позиций инсулина, чтобы избежать их дефицита. Росздравнадзор выявил риски возникновения дефицита указанных лекарственных препаратов из-за низких цен регистрации, поэтому антимонопольщики разрешили перерегистрацию цен на экономически обоснованный уровень.

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