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Канада расширила антироссийские санкции

16:56
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Пополнены списки персональных рестрикций

Канадские власти приняли решение ввести персональные санкции в отношении 23 россиян, связанных с российской системой правосудия и безопасности. Об этом в понедельник, 14 ноября, рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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Как отмечается в сообщении, рестрикции введены за "нарушение прав российских оппозиционеров и других граждан". Ограничительные меры затронут сотрудников правоохранительных органов, прокуроров, судей, следователей и сотрудников тюрем.

Трюдо также объявил, что Канада дополнительно предоставит Украине военную помощь на 500 млн долларов, сообщает ТАСС.

В октябре канадские власти в очередной раз расширили антироссийские санкции. В санкционный список были внесены 34 физических лица и одна организация, которые, по мнению канадских властей, причастны к "распространению дезинформации". В частности, под действие рестрикций попали телеканал "Звезда", актеры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов и Владимир Машков, помощник президента России Владимир Мединский.

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