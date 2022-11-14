ООН объявила о снятии многих помех для экспорта российской сельхозпродукции

Работа в этом направлении продолжается

Взаимодействие ООН с США и ЕС помогло снять многие препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений. Об этом заявил в понедельник, 14 ноября, генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

Генсек ООН отметил, что необходимо "сделать больше для устранения глобального дефицита удобрений", поскольку стоимость удобрений выросла втрое в сравнении с допандемическими показателями.

ООН продолжает работать над устранением всех препятствий для свободного доступа российского продовольствия и удобрений, цитирует Гутерриша ТАСС.

Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что мир нуждается в российском зерне и удобрениях, поэтому неважно, "любите вы Россию или нет". Он подчеркнул, что все страны должны сотрудничать в реализации продуктовой сделки, одной из сторон которой является Россия, в противном случае "весь мир должен будет за это заплатить".

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