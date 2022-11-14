Путин разрешил иностранцам служить в российской армии

Внесены изменения в Положение о порядке прохождения военной службы

Президент России Владимир Путин подписал указ, допускающий прохождение службы в российских Вооруженных силах лиц с иностранным гражданством.

Согласно изменениям в Положение о порядке прохождения военной службы, прохождение военной службы "осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами, в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, - по призыву".

Президентский указ опубликован в понедельник, 14 ноября, на официальном портале правовой информации.

Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил увеличить призывной возраст натурализованных россиян до 45-50 лет. Согласно действующему законодательству, такие лица старше 27 лет не подлежат призыву на военную службу.

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