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Байден оценил переговоры с Си Цзиньпином

18:00
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Лидеры двух стран встретились на полях саммита G20

Переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на Бали на полях саммита "Большой двадцатки" (G20) были открытыми и откровенными. Такую оценку в понедельник, 14 ноября, дал американский лидер.
Встреча Байдена и Си Цзиньпина началась на Бали

Байден заявил, что довел до сведения китайского лидера, что США будут защищать свои интересы и готовы "энергично конкурировать, но я не ищу конфликта".

Стороны обсудили ряд вопросов международной и двусторонней повестки, в том числе конфликт между Вашингтоном и Пекином после поездки спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань без согласования с китайскими властями.

По словам Байдена, он не считает, что Китай в ближайшее время предпримет силовые попытки захватить Тайвань.

Кроме того, Байден и Си Цзиньпин заявили, что поддерживают позицию, согласно которой ядерная война не должна быть развязана, сообщает РИА Новости.

В октябре источники сообщали, что Вашингтон обсуждает с Евросоюзом возможность усилить экспортные ограничения в отношении Китая. Обсуждение ведется накануне намеченной на декабрь встречи двустороннего Совета ЕС — США по торговле и технологиям.

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