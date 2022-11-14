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ЕС ввел санкции еще против восьми россиян

18:38
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Причиной названо "распространение химического оружия"

Евросоюз включил восемь граждан России и двух граждан Сирии, а также сирийскую металлургическую компанию в черный список. Соответствующее постановление Совета ЕС опубликовано в понедельник, 14 ноября.
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Все российские граждане, попавшие под действие рестрикций, названы "агентами ФСБ, связанными с отравлением Алексея Навального".

Два сирийских бизнесмена Шади и Назир Хоурани и принадлежащая им компания MHD Houranieh & Sons названы ответственными за обеспечение сырьем производств химического оружия в Сирии.

В Брюсселе объявили, что рестрикции вводятся "ввиду сохраняющейся угрозы, связанной с распространением химического оружия", говорится в сообщении в Официальном журнале ЕС.

Ранее источник рассказал, что очередной пакет антироссийских санкций может быть утвержден Евросоюзом до конца 2022 года. По его словам, работа над новыми рестрикциями в отношении России продолжается. Также идет работа над новыми санкциями против Белоруссии в связи с ситуацией в стране, а также из-за поддержки Минском России.

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