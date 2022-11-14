Россия запретила въезд актеру Джиму Керри и внуку Степана Бандеры

Санкции введены в ответ на рестрикции со стороны Канады

В ответ на продолжающуюся практику введения канадскими властями санкций против политиков России, представителей деловых кругов, журналистов и других россиян на основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады на российскую территорию. Об этом в понедельник, 14 ноября, объявило Министерство иностранных дел России.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что под ответные санкции попали "высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты многочисленных пробандеровских организаций, медиа- и финансовых структур, которые непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса".

В частности, в санкционный список внесен журналист Стефан Бандера, внук украинского националиста Степана Бандеры, а также актер Джеймс Юджин Керри, известный российским зрителям как Джим Керри.

Пофамильный список новых фигурантов стоп-листа из числа граждан Канады опубликован на официальном сайте российского МИД.

Ранее 14 ноября премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении санкций в отношении 23 россиян "нарушение прав российских оппозиционеров и других граждан". Ограничительные меры затронут сотрудников правоохранительных органов, прокуроров, судей, следователей и сотрудников тюрем.

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