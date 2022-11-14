Официально они анонсированы не были

Пресс-секретарь президента России сообщил, что в Анкаре состоялись российско-американские переговоры.

"Такие переговоры действительно имели место. Это была инициатива американской стороны", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Раскрывать предмет разговора Песков не стал.

Ранее СМИ сообщили, что во встрече приняли участие глава ЦРУ Уильям Бернс и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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