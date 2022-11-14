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В России предложили ввести четыре уровня высшего образования

19:01
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Новую систему разрабатывает Министерство науки и высшего образования

Министерство науки и высшего образования России в понедельник, 14 ноября выступило за введение четырех уровней высшего образования, при этом выделив специалитет в отдельный.
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Согласно предлагаемым поправкам в законодательство, предлагается установить следующие уровни профессионального образования:

  • среднее профессиональное образование;
  • высшее образование — бакалавриат;
  • высшее образование — специалитет;
  • высшее образование — магистратура;
  • высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации.

При этом подготовка кадров, востребованность которых обусловлена технологическим развитием и модернизацией отечественной экономики, должна будет осуществляться преимущественно по программам специалитета, сообщает АГН "Москва".

Ранее в Министерстве науки и высшего образования рассказали, что достижение национальных целей, открытость, фундаментальность — одни из ключевых принципов, на которых должна быть выстроена российская система высшего образования. Система высшего образования России должна стать еще более конкурентоспособной на мировом уровне, понятной и привлекательной для иностранных студентов, заявили в ведомстве.

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