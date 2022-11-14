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Россия объявила нелегитимным проект резолюции ГА ООН о "репарациях" Киеву

19:26
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Запад выступил с инициативой создать такой механизм

Инициатива западных стран создать через Генеральную Ассамблею ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна. Об этом заявил в понедельник, 14 ноября, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
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Дипломат выступил на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, на которой рассматривает проект резолюции о взимании репараций с России.

По словам Небензи, ущербность данной инициативы очевидна — с юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики.

Российский постпред указал, что авторы инициативы пытаются "легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права", сообщает ТАСС.

Ранее в российском МИД предупредили, что Запад пытается решить собственные геополитические задачи за счет России, а также внести раскол в ряды государств-членов Генассамблеи ООН.

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Василий Небензя
Василий Небензя
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