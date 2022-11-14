Рублев обыграл Медведева на Итоговом турнире ATP

В рейтинге ATP Рублев занимает седьмое место

В рамках итогового турнира ATP сошлись два российских теннисиста - Андрей Рублев и Даниил Медведев.

Первый оказался сильнее с результатом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7).

В рейтинге ATP Рублев занимает седьмое место, Медведев - пятое. Во втором круге Медведев сыграет с Новаком Джоковичем, Рублев - со Стефаносом Циципасом. Матчи состоятсят 16 ноября.

Итоговый турнир ATP проходит с 13 по 20 ноября в Турине. Занявшие в своих группах первое-второе места выйдут в плей-офф.

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