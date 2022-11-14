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ЕС отправил Киеву оружие более чем на 8 млрд евро

19:43
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Об этом рассказал Жозеп Боррель

Евросоюз в общей сложности поставил Украине оружия на более чем 8 млрд евро. Об этом в понедельник, 14 ноября, рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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В Брюсселе состоялось заседание Совета ЕС, по итогам которого политик рассказал о военной и финансовой поддержке Брюсселем Украины.

Боррель отметил, что Евросоюз и страны ЕС предоставили вооружений на минимум 8 млрд евро, а также указал, что "это 45% от усилий США", сообщает ТАСС.

Глава евродипломатии также напомнил, что ЕС согласовал реализацию тренировочной миссии для солдат и офицеров Вооруженных сил Украины. Политик выразил надежду на то, что миссия для Украины заработает до конца ноября.

Ранее Боррель рассказал, что в 2022 году расходы Евросоюза на оказание помощи и поддержки Украине уже достигли 22 млрд евро — 3 млрд на военную помощь и 19 млрд на гуманитарную, финансовую и экономическую. В этой сумме не учитывается прямая военная помощь от отдельных государств — членов Евросоюза, которую они отправляли Киеву.

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