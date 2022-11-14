Байден порадовался переброске российских войск с правобережья Днепра

Президент США счел это успехом Киева

Отвод российских войск с правого берега Днепра в районе Херсона — это "существенная победа Украины". Такое заявление в понедельник, 14 ноября, сделал президент США Джо Байден.

Американский лидер заявил, что ожидает "замедления" военного конфликта в связи с предстоящей зимой, однако Соединенные Штаты продолжат оказывать Киеву военную помощь.

Байден также напомнил позицию Вашингтона о том, что "ничего про Украину без Украины", поэтому США не собираются "участвовать ни в каких переговорах", сообщает РИА Новости.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил командующему Объединенной группировкой российских войск в зоне проведения спецоперации Сергею Суровикину начать маневр войск на заранее подготовленные инженерные позиции на левом берегу Днепра.

В Кремле подчеркнули, что Херсонская область — субъект Российской Федерации, этот статус законодательно определен и закреплен, здесь нет и не может быть никаких изменений, независимо от маневров в рамках спецоперации.

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