Но Вашингтону до еврозоны уже особо нет дела

Если раньше в Латвии в лизинг брали автомобили, то теперь по той же схеме магазины реализуют детскую обувь, которая многим жителям этой страны уже не по карману. Цены продолжают расти. Инфляция в Прибалтийских странах сейчас - одна из самых высоких в еврозоне, жителям которой, пишет Bloomberg, непременно стоит присмотреться к опыту прибалтов.

"Ожидается, что в условиях повышенной неопределенности, высоких цен на энергоносители, снижения покупательской способности населения и ужесточения условий финансирования ЕС еврозона и большинство экономик стран-членов ЕС впадут в рецессию", - говорят аналитики.

Проблемы копятся, как снежный ком. И что с этим делать, европейские чиновники не знают. В Брюсселе, кажется, уже сломали голову над тем, как снова вывести экономику ЕС на траекторию роста. Однако все меры оказываются тщетны, упираясь в стену из антироссийских санкций, которые, очевидно, вышли Евросоюзу боком.

Вот и глава европейской дипломатии этого не скрывает: "Все, против кого вводились санкции, принимали ответные меры. Это делала Россия, это делал Китай, это делал Иран, это часть игры. Мы готовы к этому, но я считаю это ошибкой".

Однако Жозеп Боррель явно не унывает. У него ведь все хорошо. Чего не скажешь о рядовых жителях его родной Испании. Или же некогда процветающей Германии, инфляция в которой уже побила рекорд 1951 года. Согласно данным последних опросов, угроза остановки производства и банкротства уже нависла над множеством крупных немецких предприятий. Не говоря уже про средний и малый бизнес.

Власти Германии, конечно, продолжают рапортовать: газовые хранилища заполнены на сто процентов. И при условии экономии - топлива хватит. Однако на деле ситуация, в которой оказалась ФРГ, выглядит не такой уж радужной. Ни для бизнеса, ни для простых людей.

"Это значит, что в следующем году мы будем платить в четыре раза больше. Разумеется, в нарративе сказано, что за этим стоит нападение России на Украину. Но это лишь следствие. А истинная причина - это то, что НАТО более 30 лет расширялась в этом направлении, а значит, все это время провоцировала Россию на эту войну", - заявил Ханс-Йорг Мюллер, бывший руководитель партии "Альтернатива для Германии".

Понимание этого приходит к обычным гражданам ЕС, которые все чаще выходят на митинги, требуя отменить санкции, прекратить поддерживать Украину и договориться с Россией. Однако политики их игнорируют, продолжая дрейфовать в фарватере интересов США. А там рассчитывают на продолжение конфликта, что подтвердили сегодня и в НАТО, которое полностью контролирует Вашингтон.

"Мы не должны совершать ошибку, недооценивая Россию. Российские Вооруженные силы сохраняют значительные возможности, большое число личного состава. Следующие месяцы будут тяжелыми. И что мы должны сделать, так это укрепить позиции Украины", - сказал генсек альянса Йенс Столтенберг.

США денег на это не жалеют. Речь идет о десятках миллиардов долларов, которые идут на покрытие нужд Украины. Активно спонсирует ее и Европа, где полным ходом национализируют собственность российских компаний. Сегодня, в частности, стало известно, что власти Германии изымают в пользу государства дочернее предприятие "Газпрома" и газовое хранилище, принадлежавшее ему. А поляки забирают часть газопровода "Ямал- Европа", который идет по территории Польши. Помимо этого уже на уровне ООН обсуждается вопрос о конфискации всех российских активов, которые ранее были заморожены.

"Им уже давно очень хочется их разморозить. Но не для того, чтобы вернуть законному владельцу. И не для того, чтобы тратить их на помощь Украине. А на финансирование своих постоянно растущих поставок оружия Киеву и погашение его долгов за уже переданное вооружение. Тем самым Запад хочет продлить еще больше и усугубить конфликт, планируя для этого использовать российские деньги", - заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Такое желание вполне понятно, учитывая, что в самих США растет недовольство по поводу трат на Украину. Эту тему активно разгоняют представители Республиканской партии.

Кстати, большая часть этих денег, пишут американские СМИ, вернулась демократам в качестве спонсорской помощи. Примерная схема выглядела так: Вашингтон выделял средства Киеву, Киев их переводил в криптовалюту, и через биржу FRX, которая на днях обанкротилась, они направлялись на поддержку кандидатов от Демократической партии. Речь, в частности, идет как раз о промежуточных выборах в Конгресс, которые не принесли республиканцам триумф.

Александр Панюшкин, Елена Макарова, "ТВ Центр"

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