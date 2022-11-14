"Кто-то звал своих детей": что известно о теракте в Стамбуле спустя сутки

Анкара не приняла соболезнования Вашингтона

Предполагаемая исполнительница теракта, который произошел в воскресенье в центре Стамбула, задержана и допрошена турецкой полицией. По словам подозреваемой, она незаконно прибыла из Сирии и ее действиями руководила одна из ячеек Рабочей партии Курдистана. Турция считает РПК террористической организацией. А США, наоборот, ее поддерживают. И хотя сирийские курды и конкретно представители Рабочей партии Курдистана заявили сегодня о своей непричастности к взрыву на улице Истикляль, Анкара не приняла соболезнования из Вашингтона, заявив, что знает, откуда координировалось нападение.

Возможно, именно женщина, которая на этих кадрах лежит на полу под прицелом автомата, и оставила взрывное устройство в центре Стамбула. Полиция нагрянула в ее квартиру всего через несколько часов после теракта. В ходе обыска нашли крупную сумму денег, драгоценности и оружие. А также одежду, в которой подозреваемая, предположительно, была на месте происшествия.

На допросе в полиции она рассказала, что незаконно прибыла в Турцию из Сирии и планировала сбежать в Грецию. А указания получала от одной из ячеек Рабочей партии Курдистана - ее сирийского ответвления "Силы народной самообороны". Анкара считает эту организацию террористической. А вот США, наоборот, поддерживают РПК. Поэтому турецкие власти не приняли соболезнования из Вашингтона.

"Мы знаем, откуда координировалось нападение, и не принимаем соболезнования США. Мы отвергаем их. Мы не настроены враждебно по отношению к кому бы то ни было. Однако расцениваем это послание из Вашингтона так, словно убийца был одним из первых, кто прибыл на место преступления. Налицо неискренность наших так называемых союзников, которые либо укрывают террористов у себя, либо из своих сенатов официально отправляют им деньги", - сказал Сулейман Сойлу, министр внутренних дел Турции.

Вашингтон слова министра без внимания, конечно, не оставил. В посольстве США поспешили заверить, что осуждают любые проявления терроризма. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Да и в Рабочей партии Курдистана уже заявили, что не имеют к этому никакого отношения. Всего по подозрению в причастности к взрыву в Стамбуле задержаны уже более 40 человек. Воскресная атака стала самой масштабной с 2017 года, когда взрывы один за другим прогремели сразу в нескольких города Турции. В МВД страны уже заявили, что все организаторы и исполнители этого теракта в Стамбуле будут найдены и предстанут перед судом.

Мощный взрыв прогремел 13 ноября около 16:00 по местному времени на улице Истикляль - одной из самых популярных как у туристов, так и у местных жителей. Множество ресторанов и магазинов на любой вкус, рядом площадь Таксим и бухта Золотой рог. А еще - несколько иностранных диппредставительств, в том числе - российское консульство.

Сегодня улица вновь открыта для пешеходов. Но со вчерашнего вечера там усилены меры безопасности. Городские власти даже распорядились убрать все скамейки, чтобы не допустить новых терактов. На месте трагедии - красные гвоздики. Очевидцы до сих пор не могут прийти в себя от пережитого ужаса.

"Когда прогремел взрыв, мой сын - он работает в магазине - раскладывал товары на уличном прилавке. Его сбили с ног люди, убегавшие с места происшествия. Он сам в порядке. Но это было просто ужасно - повсюду была кровь, кто-то звал своих детей", - рассказывает один их них.

По последним данным, жертвами теракта стали шесть человек. Пострадали более 80, 24 из них остаются в больницах, состояние некоторых оценивается как тяжелое. Среди тех, кто получил ранения, есть представители разных национальностей. В том числе - трое россиян. Двое из них от госпитализации отказались. Одна женщина сейчас в местной клинике. Угрозы для ее жизни нет.

Слова сочувствия и поддержки властям страны и всему турецкому народу продолжают поступать из разных уголков мира. Соболезнования в связи с произошедшим президенту Турции Реджепу Эрдогану направил Владимир Путин.

Оксана Фомичева, Алексей Платонов, Юлия Олейник, "ТВ Центр"

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