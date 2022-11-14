В Петербург привезли двух осиротевших медвежат Мишу и Мишель

Их мать убили браконьеры

Сегодня в Санкт-Петербург привезли двух медвежат, которых поймали зоозащитники в Новосибирской области. Мать этих зверят, предположительно, была убита, и оба детеныша слонялись вдоль трассы в поисках пропитания. А чтобы Мишель и Миша не стали добычей браконьеров, их сначала пристроили в местный приют для собак. Сейчас хищников согласился принять Центр спасения диких животных в Ленинградской области.

Перед дальней дорогой медвежонок проявляет завидное спокойствие. Пока люди заняты связанной с отъездом организационной суетой, у него свои заботы - выпросить лакомство да погонять по вольеру любимые игрушки.

Девятимесячный медвежонок по кличке Миша за месяц содержания в приюте для животных заметно вырос и привык к людям. Чего не скажешь о его сестре Мишель - она не так покладиста. И это, по словам специалистов, хороший признак для выпуска в дикую природу. Это случится чуть позже, когда медвежата повзрослеют.

"Они сейчас не смогут ни залечь, ни найти берлогу. Если вы знаете, медведи 2-3 года ходят с матерью, которая их учит, как жить и выживать", - объяснил Владимир Чёрный, и.о. начальника управления по охране животного мира новосибирского Минприроды.

Двух медвежат, поселившихся у реки неподалеку от города Болотное, еще летом заметили местные жители. Ездили подкармливать детенышей. Доверчивые звери не боялись людей и потому могли напугать дачников или стать легкой добычей для охотников. Судьбой медвежат озаботились зоозащитники. Решили их поймать и передать компетентным службам.

Приманить медвежонка медом не составило труда. Елена Боченкова вместе с мужем поймали одного детеныша, посадив его в клетку. Неподалеку от дороги егери обнаружили второго - отбили от стаи собак. Так косолапые брат и сестра оказались под человеческой опекой. Позже выяснилось, что их мать стала добычей браконьеров. Медвежата были брошены на произвол судьбы. Пропитание искали по обочинам автомобильной трассы. В приюте для собак, где больше месяца прожили Миша и Мишель, были и забота, и разнообразное меню. Продукты для медвежат покупали вскладчину - на деньги неравнодушных новосибирцев.

Когда медвежата повзрослели, стало понятно, что с хищниками должны работать специалисты. Их подлечили, сделали прививки. Взять их на поруки согласился Центр спасения диких животных "Велес", расположенный в Ленинградской области.

Отдадут ли медвежат в зоопарк, смогут ли они выступать в цирке либо навсегда останутся в реабилитационном центре - вопрос пока открытый. В понедельник самолет с косолапыми пассажирами взял курс на Санкт-Петербург. Если брат и сестра проявят должное усердие к обучению, не исключено, что через пару лет уже взрослых особей выпустят на волю в леса Карелии.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"