Великобритания, США и ЕС выступили за закупку удобрений из России

Это необходимо для борьбы с продовольственным кризисом

Великобритания, ЕС и США ослабили санкционные ограничения в отношении России в области сельского хозяйства. Об этом говорится в совместном заявлении Лондона, Брюсселя и Вашингтона, опубликованном в понедельник, 14 ноября.

Западные государства признали, что необходимо облегчить процесс попадания российских удобрений на рынки развивающихся стран для борьбы с голодом в мире.

В заявлении говорится, что его авторы "всегда ясно давали понять, что целью наших санкций является военная машина России, а не продовольственный сектор или удобрения".

Всех участников рынка, имеющих отношение к движению удобрений на рынках, Великобритания, ЕС и США призвали доставлять украинское и российское продовольствие и удобрения для удовлетворения острого спроса и продолжать продвигать доступность продовольствия для всех, сообщает ТАСС.

Ранее 14 ноября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что необходимо "сделать больше для устранения глобального дефицита удобрений", поскольку стоимость удобрений выросла втрое в сравнении с допандемическими показателями.

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