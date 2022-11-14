Amazon сократит десять тысяч сотрудников

Ранее компания закрыла ряд проектов

Как пишет газета The New York Times, онлайн-ритейлер Amazon планирует сократить тысячи сотрудников.

"Amazon планирует уволить около 10 тысяч человек, занимающих корпоративные и технологические должности, начиная уже на этой неделе", - говорится в статье.

Уточняется, что это будет крупнейшее сокращение рабочих мест в истории компании. Сокращения будут сосредоточены в подразделении розничной торговли, в отделе кадров, а также в отделе по производству устройств.

Как добавили собеседники издания, 10 тысяч - это примерно 3% корпоративных сотрудников Amazon.

Ранее Amazon закрыла ряд проектов, в том числе Amazon Care, Scout и Fabric.com.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"