ЦБ отметил снижение инфляции из-за частичной мобилизации

Годовая инфляция продолжила снижаться

Годовая инфляция в России в октябре продолжила снижаться и составила 12,63%. Об этом в понедельник, 14 ноября, рассказали в Центробанке.

Регулятор отметил, что ослабление инфляционного давления обусловлено временным охлаждением потребительской активности в условиях частичной мобилизации и расширением предложения продовольствия.

В октябре прирост потребительских цен составил 0,18%. С поправкой на сезонность цены выросли на 0,13% - меньше, чем в сентябре.

По прогнозу ЦБ, в декабрь годовая инфляция в 2022 году составит 12-13%, а с учетом проводимой денежно- кредитной политики она снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, сообщается на официальном сайте Банка России.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что тенденция к снижению инфляции является устойчивой, а "специалисты считают, что где-то в первом квартале следующего года она должна приблизиться к 5, может быть, даже чуть меньше, процентам".

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