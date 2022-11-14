Названа возможная причина крупного пожара на заводе в Подольске

Пламя успело распространиться на площади порядка 3000 квадратных метров
Уже почти восемь часов в Подольске ликвидируют крупный пожар на электромеханическом заводе, передает "ТВ Центр".
Загорелось производственное строение. Очаг находился на третьем этаже.
Огонь удалось локализовать на площади 3000 квадратных метров. Тушение затрудняет сильный ветер и сложная планировкой здания. Всего задействовано свыше 30 единиц техники.
О пострадавших информации не поступало. 150 сотрудников самостоятельно эвакуировались.
По предварительной версии, причиной возгорания могла стать авария на электросетях. На заводе за последние годы было уже несколько похожих пожаров.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"