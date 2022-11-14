США ввели санкции против российской технологической компании "Миландр"

Под рестрикции попали и связанные с ней юрлица из Армении, Швейцарии и Тайваня

Американские власти ввели ограничительные меры в отношении российского разработчика и производителя интегральных микросхем "ППК Миландр". Об этом в понедельник, 14 ноября, рассказали в Госдепартаменте США.

Согласно заявлению главы ведомства Энтони Блинкена, рестрикции вводятся против "ППК Миландр" за то, что компания работала или работает в российской электронной отрасли и при этом имеет отношение к военной сфере, а также принимает участие в выставках российского оружия.

Наряду с этим Вашингтон ввел санкции против еще трех компаний, по его данным, связанных с "ПКК Миландр": Milur Electronics, зарегистрированная в Армении, швейцарская компания Milur SA, и тайваньская Sharp Edge Engineering Inc.

В США полагают, что эти юридические лица использовались российской компанией для осуществления продаж своих разработок в другие страны, сообщает "Интерфакс".

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон вводит новые ограничения против российского военно-промышленного комплекса. Как заявила глава американского Минфина, ограничения коснутся "транснациональной сети" частных лиц и компаний, которые работали над закупкой военных технологий для России.

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