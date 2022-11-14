Nord Stream получила разрешение обследовать места разрывов "Северных потоков"

Прежде оператору системы газопроводов не давали допуск

Власти Дании предоставили Nord Stream AG разрешение на обследование разрывов газопроводов системы "Северный поток" в исключительной экономической зоне страны. Об этом в понедельник, 14 ноября, рассказали в компании-операторе системы.

Как уточнили в Nord Stream, 11 ноября радиус запретной зоны для морской навигации был уменьшен с пяти морских миль до 500 м вокруг зоны повреждений газопровода, а Датское морское управление предоставило для Nord Stream AG исключение, позволяющее при определенных условиях, включая погодные, приблизиться к зоне повреждений на расстояние, достаточное для проведения части запланированных работ.

Nord Stream AG уже приступила к обследованию точек разрыва газопроводов в территориальных водах Дании. Длительность обследования "Северного потока" будет зависеть от погоды, цитирует сообщение компании ТАСС.

ЧП в системе трубопроводов "Северный поток" произошло в конце сентября — упало давление из-за утечек газа. Как выяснилось, это произошло в результате физического воздействия, вероятнее всего — подрывов.

Лишь в ноябре Россия смогла приступить к обследованию газопроводов системы "Северный поток", пострадавших в результате диверсии. Специалисты компании Nord Stream AG обнаружили кратеры техногенного характера на дне моря.

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