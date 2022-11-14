ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Nord Stream получила разрешение обследовать места разрывов "Северных потоков"

21:29
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Прежде оператору системы газопроводов не давали допуск

Власти Дании предоставили Nord Stream AG разрешение на обследование разрывов газопроводов системы "Северный поток" в исключительной экономической зоне страны. Об этом в понедельник, 14 ноября, рассказали в компании-операторе системы.
Эксперт рассказал, можно ли восстановить "Северный поток"

Как уточнили в Nord Stream, 11 ноября радиус запретной зоны для морской навигации был уменьшен с пяти морских миль до 500 м вокруг зоны повреждений газопровода, а Датское морское управление предоставило для Nord Stream AG исключение, позволяющее при определенных условиях, включая погодные, приблизиться к зоне повреждений на расстояние, достаточное для проведения части запланированных работ.

Nord Stream AG уже приступила к обследованию точек разрыва газопроводов в территориальных водах Дании. Длительность обследования "Северного потока" будет зависеть от погоды, цитирует сообщение компании ТАСС.

ЧП в системе трубопроводов "Северный поток" произошло в конце сентября — упало давление из-за утечек газа. Как выяснилось, это произошло в результате физического воздействия, вероятнее всего — подрывов.

Лишь в ноябре Россия смогла приступить к обследованию газопроводов системы "Северный поток", пострадавших в результате диверсии. Специалисты компании Nord Stream AG обнаружили кратеры техногенного характера на дне моря.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Nord Stream
Nord Stream
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.