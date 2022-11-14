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Генассамблея ООН приняла резолюцию о "репарациях" Украине

21:40
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Россия объявила ее незаконной

Генеральная Ассамблея ООН в понедельник, 14 ноября, большинством голосов приняла проект резолюции о механизме возмещения Украине ущерба, причиненного в ходе боевых действий.
Генассамблея ООН рассмотрит механизм выплаты "репараций" Украине

За резолюцию проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались. 

В соответствии с документом, Генассамблея ООН признает необходимым создание международного реестра ущерба, якобы причиненного Россией Украине. Кроме того, в резолюции отмечается необходимость создания механизма для возмещения убытков, сообщает РИА Новости.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива западных стран создать через Генеральную Ассамблею ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна. По словам Небензи, ущербность данной инициативы очевидна — с юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики.

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