В Турции рассказали о встрече глав американской и российской разведки

Стороны обсуждали угрозы международной безопасности
В Анкаре состоялась встреча директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина и главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса. Об этом в понедельник, 14 ноября, рассказал руководитель управления по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун.
Чиновник уточнил, что встреча была организована при содействии Национальной разведывательной организации Турции.
Нарышкин и Бернс, по словам Алтуна, обсудили угрозы международной безопасности, в том числе касающиеся возможного применения ядерного оружия.
В Анкаре пообещали продолжать переговоры со всеми заинтересованными сторонами для достижения мира на Украине, сообщает ТАСС.
Ранее источники заявляли, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. Целью переговоров при этом называли предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"