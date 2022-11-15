Британцы раскритиковали премьера Сунака после его слов о России

В СМИ вышла его программная статья

Эврика! Никто не догадался, а новый британский премьер придумал, как остановить Владимира Путина! Не один способ, а сразу несколько. Обратимся к его программной статье в газете "Телеграф". Премьер не скромничал, так и заявил: знаю, мол, пять способов, как остановить Владимира Путина. Куда так много? По содержанию статья - это откровение из другой реальности.

"Счета за электроэнергию взлетели до небес из-за того, что Россия прекратила поставки природного газа" - говорит Риши Сунак.

Напоминать Сунаку и бойким европейцам, что они сами принципиально решили отказаться от поставок нашего топлива? Да ещё и американцы помогли. Читатели "Телеграф" в комментариях напомнили: "Я бы предложил, на будущее - больше не взрывать газопроводы".

Интересно, Сунак сам писал эту статью или использовал некое пособие, в котором перечислены способы, как победить Россию? Вот ещё блестящая мысль: "Мировые цены на продовольствие подскочили из-за попыток Владимира Путина перекрыть экспорт украинского зерна, две трети которого отправляется в развивающиеся страны".

Да неужели? Сунак считает идиотами жителей Соединённого Королевства? От руководства ООН до большинства незападных стран - все знают, в чьи закрома пошла из украинских портов пшеница, кукуруза и соевые бобы.

Стоило России приостановить участие в зерновой сделке, сдавленный крик пронесся по Европе. Британская "Файнэншл Таймс" пугает читателей: срыв украинской зерновой сделки возродил страх, что очереди за хлебом и голод вернутся. Ну вы уж как-то научитесь договариваться с Россией, западные товарищи. Или хотя бы соблюдать условия сделок. Из откровений Риши Сунака мы также узнаём, что Россия пытается задушить мировую экономику. Совсем недавно коллективный Запад обещал задушить экономику нашей страны. Роли поменялись?

План британского премьера вкратце выглядит так: надо поддерживать Украину, не дать России превратить продовольствие в оружие, ликвидировать зависимость от российского топлива, поддерживать свободную торговлю и крепить единство с дружественными государствами. Всех остальных Сунак предлагает считать странами-изгоями. Очень свежая и решительная повестка.

В самой Британии - вот статистика - бензин подорожал на 29,5%, стоимость электроэнергии, газа подскочила на 23%, продукты - минимум на 10%. Экономисты сквозь зубы говорят: это только начало. Перехватив эстафету у Бориса Джонсона и Лиз Трасс, Риши Сунак идёт по той же дорожке. Британия отвечает премьеру карикатурами и такими комментариями: "Этот человек собственноручно уничтожил нашу страну, и теперь он собирается забить гвозди в крышку гроба".

Риши Сунаку - спасибо за рецепт. Жаль, в действительности в нём всё не так, как на самом деле.

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