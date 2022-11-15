Мир пополам: какие цели преследуют США и Китай на G20

Глобальный юг – многополярный

Смогут ли США навязать другим странам дискуссию по Украине? Согласится ли "двадцатка" с тем, что надо, в первую очередь, решить экономические проблемы, на чём настаивает Россия? И на каких направлениях Китай постарается укрепить свои позиции?

Цели, которые ставят перед собой ключевые участники саммита "двадцатки", Алексей Фролов подробнее обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил профессор Высшей школы экономики Сергей Лузянин.

"Глобальный юг – он тоже не един. Он многополярный. Даже "Большая двадцатка" тоже имеет полюс "Большой семерки" во главе с США и некий "Брикс +", куда входят Индия, Китай, Россия. Это второй полюс. Но совершенно точно Индия к этой теоретически большой "двойке" никакого отношения иметь не будет", - сказал он.

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