Минобороны показало работу 120-миллиметровых минометов

Они применяются в спецоперации

Наше Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчётов 120-миллиметровых миномётов, которые задействованы в специальной военной операции.

С помощью этих орудий уничтожается живая сила противника, командные пункты и военная техника. Миномётчики могут поражать цели на расстоянии до семи километров, при этом не требуется много времени на подготовку.

Корректируют огонь и контролируют уничтожение целей наши военные с помощью беспилотников. А на высокопроходимом автомобиле "Урал" миномётчики оперативно меняют позиции, чтобы избежать попадания под ответный огонь националистов.

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