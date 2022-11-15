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Уничтожены десятки радикалов: названы имена новых героев СВО

08:23
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Военные проявляют настоящее мужество

Новые данные о тех, кто с мужеством и честью исполняет воинский долг в зоне спецоперации по защите Донбасса. Экипаж боевой машины под командованием старшего прапорщика Романа Николаева прикрывал российских мотострелков. Они отбивали атаку украинских радикалов. В ходе боя наши военные уничтожили танк, бронемашину, девять националистов и вынудили противника отступить.

Командир огнемётной роты старший лейтенант Владислав Журавлёв во время обороны стратегически важного населённого пункта вместе с сослуживцами занял выгодную позицию и отразил атаку превосходящих сил неонацистов. Уничтожены четыре боевые машины и большое количество живой силы противника.

Группа наших военных под командованием старшего прапорщика Романа Калашникова обнаружила украинских диверсантов. Мгновенно оценив обстановку, прапорщик Калашников принял решение вступить в бой. Наши военные уничтожили до 20 радикалов и предотвратили нападение противника.

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