Напавшего на полицейских ликвидировали в ходе штурма в Анапе

Мужчина оказал вооруженное сопротивление

В пригороде Анапы из-за долгов по ЖКХ местный житель напал с ножом на полицейских и устроил перестрелку. На протяжении нескольких месяцев - 56-летний мужчина не платил за газ и электричество, а когда к нему пришли энергетики, напал на них.

Разрешить конфликт не смогли и прибывшие на место полицейские - мужчина нанес им ножевые ранения, а после забаррикадировался в доме с ружьём. В течение нескольких часов он держал оборону, периодически стреляя в сторону прибывшего спецназа, и отказывался сложить оружие. В конце концов в ходе штурма здания злоумышленник был ликвидирован.

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