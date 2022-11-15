Лавров прибыл на заседание саммита G20

Саммит проходит на индонезийском острове Бали

Саммит "Большой двадцатки" открылся во вторник на индонезийском острове Бали. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. По прибытии на форум его приветствовал президент Индонезии Джоко Видодо.

Главная тема саммита, который продлится два дня - восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса и возвращение на путь устойчивого развития, сообщает "ТВ Центр".

Одной из основных интриг форума стало согласование итогового коммюнике. Запад пытается продавить осуждающее нашу страну заявление. Категорически против такой инициативы выступили Китай, Бразилия, Индия и Саудовская Аравия.

В нашем МИДе напомнили, что G20, прежде всего, экономический форум. И Москва считает, что в итоговом документе должна быть затронута тема отмены санкций. Российская делегация, как ожидается, представит ряд конкретных инициатив в области поставок продовольствия и энергоресурсов. У Сергея Лаврова также запланирован целый ряд двусторонних встреч.

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