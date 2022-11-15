ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров прибыл на заседание саммита G20

08:26
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Саммит проходит на индонезийском острове Бали

Саммит "Большой двадцатки" открылся во вторник на индонезийском острове Бали. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. По прибытии на форум его приветствовал президент Индонезии Джоко Видодо.
Мир на распутье: что важно знать о саммите G20 на Бали

Главная тема саммита, который продлится два дня - восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса и возвращение на путь устойчивого развития, сообщает "ТВ Центр".

Одной из основных интриг форума стало согласование итогового коммюнике. Запад пытается продавить осуждающее нашу страну заявление. Категорически против такой инициативы выступили Китай, Бразилия, Индия и Саудовская Аравия.

В нашем МИДе напомнили, что G20, прежде всего, экономический форум. И Москва считает, что в итоговом документе должна быть затронута тема отмены санкций. Российская делегация, как ожидается, представит ряд конкретных инициатив в области поставок продовольствия и энергоресурсов. У Сергея Лаврова также запланирован целый ряд двусторонних встреч.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.