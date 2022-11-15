Киев разозлили заявления военных США о возможных переговорах с Москвой

Белый дом тем временем заверяет украинское руководство в безоговорочной поддержке

Украинское руководство в ярости. Киев разозлили заявления председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли о возможности переговоров с Москвой об урегулировании. Такую информацию получило от своих источников газета Politico.

Администрации Байдена пришлось серьезно напрячься после выступления генерала в Экономическом клубе Нью-Йорка. Милли в нем заявил, что однозначной военной победы в конфликте на Украине, скорее всего, не будет, и сторонам необходимо обратиться к "другим средствам". Генерал уточнил: он считает, что предстоящая зима открывает возможность для начала переговоров между Украиной и Россией.

После таких слов представителя Пентагона Вашингтону приходится ежедневно заверять Киев, что США не препятствуют достижению Украиной поставленных целей. Белый дом обещает продолжать оказывать военную помощь. А американские чиновники заявляют коллегам в Киеве, что ожидаемая зимняя пауза в боевых действиях не означает, что переговоры должны состояться в ближайшем будущем.

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