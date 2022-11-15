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Удар ВС России оставил без электричества Херсонскую и Николаевскую области

08:39
  • вторник
  • 15 ноября 2022

В "Укрэнерго" заявили, что объект "больше не существует"

Властям в Киеве приходится прорабатывать схемы поставок энергии из соседних регионов в контролируемую украинскими войсками часть Херсонской области. Без электричества после ударов ВС России осталась и часть Николаевской области. Снабжавший эти регионы энергие объект полностью разрушен, заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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"Он больше не существует. Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, взорваны. Зал релейной защиты, компрессорная, аккумуляторная... дополнительно расстреляно и сокрушено", — написал Кудрицкий в соцсети.

По словам главы "Укрэнерго", Киев уже попросил помощи у зарубежных партнеров. Предоставить необходимое оборудование согласились Польша и Франция, передает РИА Новости.

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