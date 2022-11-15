Удар ВС России оставил без электричества Херсонскую и Николаевскую области

В "Укрэнерго" заявили, что объект "больше не существует"

Властям в Киеве приходится прорабатывать схемы поставок энергии из соседних регионов в контролируемую украинскими войсками часть Херсонской области. Без электричества после ударов ВС России осталась и часть Николаевской области. Снабжавший эти регионы энергие объект полностью разрушен, заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Он больше не существует. Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, взорваны. Зал релейной защиты, компрессорная, аккумуляторная... дополнительно расстреляно и сокрушено", — написал Кудрицкий в соцсети.

По словам главы "Укрэнерго", Киев уже попросил помощи у зарубежных партнеров. Предоставить необходимое оборудование согласились Польша и Франция, передает РИА Новости.

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