Зеленский отверг новые Минские соглашения с Россией

Украинский президент предложил обменять пленных по схеме "всех на всех"
Владимир Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите G20 предложил России провести обмен пленными по схеме "всех на всех". Об этом сообщает Reuters.
По мнению украинского президента, настало время, когда конфликт с Россией может быть остановлен. По его словам, Киеву нужны новые гарантии безопасности. В то же время Зеленский отверг возможность заключения новых Минских соглашений и призвал западные страны не просить от Украины идти на "компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью".
Кроме того, считает Владимир Зеленский, Россия должна немедленно вывести войска, а страны Запада – ввести потолок цен на российские энергоносители.
Зерновую сделку президент Украины предложил продлить после завершения срока ее действия 19 ноября. Также он считает нужным расширить ее на Николаевскую область.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"