Зеленский отверг новые Минские соглашения с Россией

Украинский президент предложил обменять пленных по схеме "всех на всех"

Владимир Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите G20 предложил России провести обмен пленными по схеме "всех на всех". Об этом сообщает Reuters.

По мнению украинского президента, настало время, когда конфликт с Россией может быть остановлен. По его словам, Киеву нужны новые гарантии безопасности. В то же время Зеленский отверг возможность заключения новых Минских соглашений и призвал западные страны не просить от Украины идти на "компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью".

Кроме того, считает Владимир Зеленский, Россия должна немедленно вывести войска, а страны Запада – ввести потолок цен на российские энергоносители.

Зерновую сделку президент Украины предложил продлить после завершения срока ее действия 19 ноября. Также он считает нужным расширить ее на Николаевскую область.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"