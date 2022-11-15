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Зеленский отверг новые Минские соглашения с Россией

08:52
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Украинский президент предложил обменять пленных по схеме "всех на всех"

Владимир Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите G20 предложил России провести обмен пленными по схеме "всех на всех". Об этом сообщает Reuters.

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По мнению украинского президента, настало время, когда конфликт с Россией может быть остановлен. По его словам, Киеву нужны новые гарантии безопасности. В то же время Зеленский отверг возможность заключения новых Минских соглашений и призвал западные страны не просить от Украины идти на "компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью".

Кроме того, считает Владимир Зеленский, Россия должна немедленно вывести войска, а страны Запада – ввести потолок цен на российские энергоносители.

Зерновую сделку президент Украины предложил продлить после завершения срока ее действия 19 ноября. Также он считает нужным расширить ее на Николаевскую область.

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