Украинские войска бежали

Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России заняла Опытное. Позиции ВСУ в этом населенном пункте прикрывали подходы к южной части авдеевского укрепрайона.

"По состоянию на 15 ноября 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное", - сообщил штаб территориальной обороны ДНР. В конце прошлой недели появилась информация, что после продолжительной осады украинские вооруженные формирования бежали из этого населенного пункта.

Взятие Опытного открывает путь к Авдеевке, расположенной в 20 километрах от Донецка. Населенный пункт находится под временной оккупацией украинских формирований с июня 2014 года. Противник успел создать вокруг Авдеевки глубокоэшелонированное кольцо обороны, отсюда ВСУ обстреливают Донецк, передает РИА Новости.

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