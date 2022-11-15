Синоптики пообещали москвичам снегопад во вторник

Городские службы переведены в режим повышенной готовности

В Москве уже во вторник вечером начнет формироваться снежный покров.

Снег пойдет во вторник вечером, к утру среды высота снежного покрова достигнет 2-5 сантиметров.

Как рассказал агентству ТАСС специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, во вторник в столице ожидается облачная погода, местами будет наблюдаться гололедица. В Москве температура воздуха будет держаться около нуля, в Подмосковье - от минус 4 до 1 градуса тепла.

Из-за ожидаемого снегопада городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Начиная с 15:00 коммунальная техника начнет проводить сплошную противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, рассказал Бирюков агентству "Интерфакс".

Власти Москвы просят водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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