Синоптики пообещали москвичам снегопад во вторник

Городские службы переведены в режим повышенной готовности
В Москве уже во вторник вечером начнет формироваться снежный покров.
Снег пойдет во вторник вечером, к утру среды высота снежного покрова достигнет 2-5 сантиметров.
Как рассказал агентству ТАСС специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, во вторник в столице ожидается облачная погода, местами будет наблюдаться гололедица. В Москве температура воздуха будет держаться около нуля, в Подмосковье - от минус 4 до 1 градуса тепла.
Из-за ожидаемого снегопада городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Начиная с 15:00 коммунальная техника начнет проводить сплошную противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, рассказал Бирюков агентству "Интерфакс".
Власти Москвы просят водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"