Приехал с медиками: Байден опоздал на саммит G20

Прозвучали первые заявления

В Индонезии во вторник стартовал саммит "Большой двадцатки". Открывая форум, президент страны Джоко Видодо призвал не допустить новой холодной войны. Критика односторонних санкций, несостоятельности ООН и других мировых институтов, использования продовольствия и энергетики в качестве оружия прозвучала со стороны Китая и Индии. Пекин вновь выразил поддержку Москве.

Безопасность – первое, что пыталась создать принимающая сторона. Мероприятие такого масштаба в Индонезии раньше не проводилось. Президентов, премьер-министров и глав МИД лично встречает лидер страны Джоко Видодо. Пожимая руку Сергею Лаврову, они даже успевают перемолвиться парой слов.

Впрочем, в первый день "Большой двадцатки" кое-что все-таки организаторы не предусмотрели. Встречавший лидеров стран накануне на Восточноазиатском саммите премьер Камбоджи заразился коронавирусом. С американским лидером Хун Сен и вовсе сидел совсем рядом за торжественным ужином. Возможно, поэтому на саммит G20, стартовавший сегодня на полчаса позже из-за опоздания американского президента, Джо Байден приехал в сопровождении скорой помощи.

Длинный кортеж главы Белого дома паркуют вплотную ко входу. Видимо, чтобы американский президент миновал толпу журналистов и избежал неудобных и несогласованных вопросов. Байдена, как и всех гостей, встретили на красной ковровой дорожке, но сопроводили почти до самого конца, чтобы президент не заблудился.

Заседание, наконец, началось. "Мы не должны делить мир на части. Мы не должны допустить, чтобы мир погрузился в новую холодную войну. Мы несем ответственность не только за свои народы, но и за людей всего мира. Быть ответственным - значит, уважать международные законы и принципы устава ООН", - заявил Джоко Видодо.

Несмотря на угрозы европейских лидеров изолировать Россию на этом саммите – даже отказались от совместной фотосессии - у Сергея Лаврова расписана каждая минута. Встреча за встречей. Да и индонезийская газета все-таки собрала лидеров мероприятия вместе. Не забыв и про Владимира Путина. Глава российского МИДа тем временем уже встретился с министром иностранных дел Китая, который вчера с волнением следил за новостями.

"Дорогой мой друг, на мой телефон вчера поступила информация о якобы вашей госпитализации. Я сразу понял, что это фейк. Это так и оказалось. Ваши представители сразу разместили ваши фотографии, что все у вас хорошо, вы хорошо отдыхаете. К сожалению, вот такие фейк-ньюс мешают дипломатии", - заявил Ван И, министр иностранных дел КНР.

"Хочу сделать уточнение. Я вчера не отдыхал, а занимался подготовкой к сегодняшнему заседанию, несмотря на неформальную одежду", - отметил Лавров.

Ван И выразил желание встречаться чаще с главой российского МИДа. Ведь, чтобы избежать ложной информации, надо просто проводить беседы лицом к лицу. Представитель Китая заявил, что КНР продолжит укреплять дружеское общение с Москвой несмотря ни на что.

"Мы считаем, что никто не смеет отбирать право у российской стороны в рамках двусторонних формиатов. И сегодня я готов с вами обсуждать все вопросы, представляющие взаимные интересы", - сказал Ван И.

Официальная повестка дня саммита включает глобальные мировые вопросы здравоохранения, преобразование устойчивой энергетики и цифровую трансформацию. Впрочем, несколько европейских лидеров заявляли, что, несомненно, затронут тему украинского конфликта.

Экономический кризис бьет по самым болезненным сферам коллективного Запада. Пока Джо Байден заявляет об очередном транше Украине, его экономика рушится, уверены американские бизнесмены. И скоро США настигнет та же рецессия, что и многие страны Европы.

"Экономика сейчас выглядит не очень хорошо. Дела замедляются, вы видите увольнения во многих, многих секторах экономики. Вероятность говорит, что если мы не находимся в рецессии прямо сейчас, мы, вероятно, будем в ней очень скоро. Поэтому мой совет людям такой: являются ли они владельцами малого или среднего бизнеса - избегайте рисков", - заявил американский бизнесмен Джефф Безос.

Также он посоветовал американцам пока не торопиться с дорогими покупками, такими, как бытовые приборы. Неизвестно, что будет завтра. Издание "Билд" тоже прогнозирует не совсем радужную перспективу европейскому миру: "Природный газ остается дефицитным во всем мире, если смотреть на ближайшие годы. К сожалению, здесь нет ясности ни на 2023, ни на 2024 год. Газовый кризис может продлиться еще много лет".

Во Франции прогнозируют веерные отключения электричества. В Дании водители сбавляют скорость, чтобы сэкономить бензин. Медленно едут даже там, где скорость разрешено прибыть до 13 километров. В Германии закрываются рестораны и зоопарки. Эту зиму без отопления вольеров многие животные могут просто не пережить.

Чтобы окончательно не обанкротиться, немецкие предприятия переезжают в другие страны, где отопление и электричество дешевле. Какой удар это нанесет экономике страны, понимает даже школьник, а вот немецкие эксперты нет. Экономисты предлагаются избавляться от некоторых предприятий, чтобы избавиться от газовой зависимости.

В Британии новый глава Минфина собирается решать вопрос экономического кризиса путем поднятия налогов. Фермеры пришли на помощь. И предложили заменить газ и бензин на навоз, который, если переработать, можно получить специальную смесь. Ей можно заправлять автомобили, как сообщили фермеры, это станет неплохой заменой дизельному топливу.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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