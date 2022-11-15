Минометчики уничтожили подразделение польских наемников

Украинские националисты отступают

Киевские боевики ночью атаковали жилые районы Горловки и Курдюмовки в ДНР. Били из американских реактивных установок и тяжёлой артиллерии. За сутки в Донецкой республике погиб один человек, четверо - ранены. В Луганской ВСУ обстреляли посёлок из танка. Есть разрушения. Российские войска продвигаются на авдеевском направлении. Противник оставляет позиции.

От тепловизора, установленного на беспилотнике, укрыться невозможно. Вести украинскую диверсионно-разведывательную группу начали от самой границы, а задержали уже на территории Белгородской области.

Взять живым удалось одного из диверсантов. При себе у него были поддельные паспорт гражданина России и водительское удостоверение. На допросе выяснилось, что подготовку группа проходила в одной из европейских стран.

А это уже населенный пункт Алёшки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Здесь наши военные захватили группу наводчиков, которые передавали сведения на временно занятый ВСУ правый берег. Задержанные сообщили, что все они судимы по статье уголовного кодекса Украины "Убийство". Недавно их выпустили из тюрьмы, дали рацию и отправили собирать информацию о местах сосредоточения российских подразделений и техники. Также, по их словам, националисты уже оборудовали огневые точки в жилых кварталах Херсона, откуда теперь бьют по Левобережью.

Попытку прорыва ВСУ предприняли в районе Новой Каховки, но, как и неоднократно ранее, эта атака также была отбита. В плен сдались десятки националистов. Признают: обращаются с ними достойно, а вот свое командование словно сразу же забыло.

Техника, которую националисты бросают, сдаваясь в плен, нередко находится в хорошем состоянии. После проверки и пополнения боекомплекта ее используют подразделения народной милиции ЛНР и ДНР. Так, в руках танкистов 1-й славянской бригады оказался танк Т-64БМ "Булат". Машина еще советской разработки, но проверенная временем и надежная. Теперь она ведет огонь по националистам с закрытых позиций, часто меняя дислокацию.

Так после артудара выглядят позиции ВСУ в районе Белогоровки (см. видео). Разрушенные укрепления и горящие БМП. А этот австралийский бронеавтомобиль "Бушмастер" уничтожили прямо на марше. Внутри, как оказалось, ехало целое подразделение польских наемников. Зоркий глаз беспилотника обнаружил цель, а затем ее накрыли наши минометчики.

От средств воздушного нападения противника, прежде всего, беспилотников, наши позиции прикрывают зенитно-ракетные комплексы "Оса". В воздухе наши штурмовики Су-25. На цель заходят парами на предельно низкой высоте. Для средств ПВО противника в этом случае они недостижимы.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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