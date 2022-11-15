Драма с элементами боевика: должник по ЖКХ устроил перестрелку под Анапой

На место происшествия прибыл отряд спецназа

Настоящая драма с элементами боевика разыгралась в одном из поселков Анапы. Нежелание местного жителя лишиться света за долги заставило мужчину взяться за оружие, забаррикадироваться дома и открыть стрельбу по полицейским. В дело пришлось вмешаться спецслужбам. Чем закончилось противостояние?

В поселке Цибанобалка под Анапой этой ночью было не спокойно. Крики, выстрелы и звук полицейских сирен. Здесь развернулась настоящая драма. А все из-за того, что 56-летний местный житель не собирался платить по счетам за коммуналку.

Задолженность у Олега Лысакова тянулась уже несколько лет. На него неоднократно подавали в суд. Но он упорно отказывался платить, объясняя свою принципиальную позицию тем, что имеет право на бесплатные коммунальные услуги как "гражданин СССР". Когда задолженность перевалила за 50 тысяч рублей, к нему в дом пришли отключить газ и свет. Первыми в дом постучались полицейские. Но хозяин дома разговаривать не собирался. Встретил гостей с ножом в руке. Одного ранил в руку, другому порезал ногу.

Увозить участковых из этого дома пришлось на скорой. Тогда обезвредить разъяренного хозяина дома попытался представитель Следственного комитета. И едва не получил пулю в лоб. У Лысакова было гладкоствольное ружье. И дальше все разворачивалось по сценарию криминального боевика. Мужчина забаррикадировался в доме и отстреливался от полицейских несколько часов.

Район оцепили и перекрыли движение. Перепуганные соседи заперлись у себя. Пока к злосчастному дому стягивалось полицейское подкрепление. Ликвидировать местного стрелка прибыл уже отряд спецназа. Натворившего дел Лысакова призывали сдаться. Но он продолжал сопротивление. Обезвредить его удалось только во время штурма дома.

Сейчас правоохранители возбуждают дела о нападении на сотрудников, но отвечать за это уже некому. Счета за коммуналку слишком дорого обошлись хозяину этого дома.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"