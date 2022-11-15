Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Дани Дорохова

У мальчика - острый лимфобластный лейкоз

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Мечтает завести настоящих друзей и вернуться домой. Герой нашего следующего сюжета - 13-летний Даня Дорохов. У мальчика - острый лимфобластный лейкоз - диагноз, с которым ребёнок живёт почти всю свою жизнь. И болезнь то отступает, то снова возвращается. Врачам удалось подобрать для Дани индивидуальную схему лечения и найти подходящий препарат. Но стоимость курса - более двух миллионов рублей. Семья мальчика не в состоянии собрать такую сумму.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Дани. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции.

13-летний Даниил очень грустит. Недавно у него был день рождения, и он опять прошёл в больнице, без друзей и торта. За всю свою жизнь мальчик только три своих праздника отметил весело. "Отмечал только три дня рождения дома. Когда 9 лет, 11 и самый первый", - рассказала Даниил.

Даня борется со смертельной болезнью - у него острый лимфобластный лейкоз. Он то затихает, то возвращается снова. Десять последних лет - постоянные качели между надеждой и отчаянием.

"Болезнь, которую мы не можем победить. Каждые два года у нас она появляется. Вроде как бы остановится и потом опять. Каждые два года", - говорит Оксана, мама Даниила.

Вот и сейчас - очередное резкое ухудшение, на этот раз настолько агрессивное, что ребёнок вынужден круглосуточно находиться под капельницей. "Даня в отчаянии, в этот раз было очень тяжело. Разговаривать даже не хотел, просто уже не хотел. Мы поговорили, решили, что надо дальше бороться, что нужно победить эту болезнь", - рассказала Оксана.

За те годы, что Даня болеет, медицина не стоит на месте. Появляются новые препараты. Врачи подобрали революционную схему лечения, как раз его сейчас ребёнок и получает внутривенно. Но показатели крови такие, что терапию необходимо усиливать другим лекарством.

"Учитывая высокое количество опухолевых клеток на начало данной терапии, есть опасения, что только этого препарата будет недостаточно и для выведения ребёнка в ремиссию с повторной трансплантацией потребуется препарат Биспонсо", - отметила Юлия Федюкова, заведующая детским гематологическим отделением ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова.

Он ещё только проходит регистрацию в России, поэтому купить препарат за бюджетные средства нельзя. Стоимость курса - 2 миллиона 400 тысяч рублей. Родителям не собрать такую сумму самостоятельно. Семья Дани живет в Белгороде - там сейчас непросто с работой. Мама умоляет неравнодушных людей помочь ее сыну. "Я вас прошу - дорогие добродетели, помогите, пожалуйста, без вас мы не справимся", - говорит Оксана.

Мама переживает, что сын стал серьезно замыкаться в себе. А когда-то был весёлым хулиганом, мечтал пойти в первый класс - не получилось. Вся учеба, в основном, дистанционно.

"Даня мечтает, чтобы появился именно настоящий друг … не в сетях…", - рассказала Оксана.

Единственная радость - позвонить по видеосвязи домой, папе и младшей сестрёнке Анюте. Врачи не говорят, когда Даню выпишут домой. Все зависит от того, удастся ли вовремя начать новый курс - а начать его нужно, как только закончатся эти препараты в капельнице. Времени почти нет.

"Мы взяли пункцию последнюю и у него очень быстро развиваются бластные клетки в костном мозге. Если мы не успеем, то мы можем его потерять", - сказала Оксана.

Мама Дани уже даже не плачет. Все, что ей осталось, это ждать. Ждать и верить в доброту незнакомых людей. Даня сейчас борется ради мамы, папы и сестры. Он очень хочет жить для них. Уже решил для себя: если выживет - обязательно станет врачом. Чтобы тоже помогать другим.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

У Дани нет времени ждать, необходимо вовремя начать новый курс лечения. От этого зависит жизнь ребёнка. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Данила Дорохова, программа 1523

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