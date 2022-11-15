В Москве стартовал телефестиваль "Профессия - журналист"

Итоги будут подведены в это воскресенье

В столичном Доме кино открылся Московский международный телефестиваль "Профессия - журналист". В конкурсной программе - документальные фильмы, передачи, сюжеты о знаменитых репортёрах и особенностях работы в СМИ.

Подать заявку на участие могли как сотрудники федеральных и региональных телеканалов, так и независимые производители контента и студенты. Всю неделю жюри будет отсматривать их работы.

Участников ждут мастер-классы и творческие встречи с признанными профессионалами своего дела. Итоги подведут в воскресенье. Тогда же состоится награждение победителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"