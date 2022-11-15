ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве стартовал телефестиваль "Профессия - журналист"

11:53
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Итоги будут подведены в это воскресенье

В столичном Доме кино открылся Московский международный телефестиваль "Профессия - журналист". В конкурсной программе - документальные фильмы, передачи, сюжеты о знаменитых репортёрах и особенностях работы в СМИ.

Подать заявку на участие могли как сотрудники федеральных и региональных телеканалов, так и независимые производители контента и студенты. Всю неделю жюри будет отсматривать их работы.

Участников ждут мастер-классы и творческие встречи с признанными профессионалами своего дела. Итоги подведут в воскресенье. Тогда же состоится награждение победителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Журналисты
Журналисты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.