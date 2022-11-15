В регионах России устраняют последствия мощного снегопада

Водителей просят отказаться быть осторожными на дорогах

Непогода бушует сразу в нескольких регионах страны. Сильный ветер с мокрым снегом и дождём в Алтайском крае, Татарстане и Самарской области, сообщает "ТВ Центр".

А на Камчатку обрушился циклон с метелью и штормовым ветром. Коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности. Рабочие обрабатывают дороги противогололёдными материалами. На особом контроле - крутые спуски и подъёмы.

В Челябинской области устраняют последствия мощного снегопада. Повалены десятки деревьев, повреждено несколько автомобилей. В уборке улиц задействованы сотни единиц техники. Водителей просят отказаться от дальних поездок и быть предельно аккуратными на дорогах.

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