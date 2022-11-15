Киев бросил основные силы на луганское направление

Украинское командование считает это направление приоритетным

Командование ВСУ считает луганское направление одним из приоритетных. Киев бросает туда основные силы, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Полученные данные с перехваченных документов и агентурных источников, а также характер поведения противника свидетельствуют о том, что на данный момент основные усилия украинских войск брошены на луганское направление", - сообщил Марочко агентству РИА Новости.

Офицер ранее заявил, что все попытки украинских войск прорвать оборону сил ЛНР безуспешны. ВСУ продолжают стягивать бронетехнику к линии боевого соприкосновения.

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