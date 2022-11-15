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Киев бросил основные силы на луганское направление

09:34
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Украинское командование считает это направление приоритетным

Командование ВСУ считает луганское направление одним из приоритетных. Киев бросает туда основные силы, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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"Полученные данные с перехваченных документов и агентурных источников, а также характер поведения противника свидетельствуют о том, что на данный момент основные усилия украинских войск брошены на луганское направление", - сообщил Марочко агентству РИА Новости.

Офицер ранее заявил, что все попытки украинских войск прорвать оборону сил ЛНР безуспешны. ВСУ продолжают стягивать бронетехнику к линии боевого соприкосновения.

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