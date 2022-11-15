Появилась информация о подготовке захвата Киево-Печерской лавры

По данным источников, приказ СБУ отдал Зеленский

Служба безопасности Украины готовит захват Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского.

"По приказу Зеленского СБУ готовит захват Киево-Печерской лавры (источник в ОП). Информационная подготовка захвата уже началась. Украинские ТГ называют Лавру рассадником сепаратизма, монахов и церковных служителей - агентами Москвы и коллаборантами, подстрекая общество к насилию", - написал Кива в Telegram.

По словам Кивы, Зеленскому нужна война. И его политтехнологи просчитали, что после осквернения и разграбления Лавры, где хранятся мощи православных святых, ни о каких переговорах о мире с президентом России Владимиром Путиным речи быть не может, пишет экс-депутат.

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