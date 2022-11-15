Лавров и Ван И оценили роль личного общения в эпоху фейков

Российский министр поблагодарил китайского коллегу за заботу о его здоровье

Глава МИД России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И согласились, что личное общение очень важно – тем более в эпоху фейк-ньюз. Министры встретились на полях саммита G20 на индонезийском острове Бали.

"Вчера на мой мобильный телефон поступила информация о якобы госпитализации министра Лаврова, и я сразу решил, что это фейк-ньюз. И оказалось, что это действительно так. Ваша официальная представительница разместила вскоре ваши фото и запись, где вы легко, свободно отдыхаете", - сказал Ван И, открывая двустороннюю встречу с Лавровым.

Китайский дипломат добавил, что основным форматом обмена мнениями должно оставаться личное общение. Несмотря на расхождения, важно сидеть лицом к лицу.

Российский министр, в свою очередь, поблагодарил китайского коллегу за заботу о его здоровье. Лавров подтвердил, что сообщения о госпитализации оказались очередным фейком западных СМИ. При этом глава МИД России уточнил, что накануне он не отдыхал, а занимался подготовкой к заседанию саммита – хотя и был в неформальной одежде, передает РИА Новости.

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