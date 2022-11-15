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В Лесосибирске школьник ударил отчима ножом, чтобы защитить мать

10:41
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Мужчина в больнице

В Красноярском крае 12-летний школьник ударил отчима ножом, пытаясь защитить мать от побоев.

Инцидент произошел в квартире города Лесосибирск, вечером 13 ноября. Нетрезвые 45-летняя мать мальчика и ее 29-летний сожитель поссорились из-за его ревности, а какой-то момент мужчина набросился на женщину с кулаками. Вернувшийся с прогулки 12-летний сын заступился за мать и увел ее в другую комнату.

"Ввиду продолжения агрессивных действий мужчины подросток имевшимся при нем ножом нанес мужчине один удар в область груди", - рассказали в региональном следственном комитете.

Мужчину госпитализировали с колото-резаным ранением в области передней поверхности грудной клетки, ему оказывается помощь.

Следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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