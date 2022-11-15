Песков назвал слова Зеленского доказательством нежелания идти на переговоры

Ранее украинский лидер заявил о невозможности "Минска-3"

Заявление президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 о том, что никакого "Минска-3" не будет, подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва много раз указывала на то, что открыта к переговорам.

"Абсолютно подтверждает", - ответил он РИА Новости, на вопрос, подтверждают ли эти слова Зеленского позицию не вести переговоры с Россией.

Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите G20 отверг возможность заключения новых Минских соглашений и призвал западные страны не просить от Украины идти на "компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью".

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