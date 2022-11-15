ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков назвал слова Зеленского доказательством нежелания идти на переговоры

10:23
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Ранее украинский лидер заявил о невозможности "Минска-3"

Заявление президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 о том, что никакого "Минска-3" не будет, подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва много раз указывала на то, что открыта к переговорам.

"Абсолютно подтверждает", - ответил он РИА Новости, на вопрос, подтверждают ли эти слова Зеленского позицию не вести переговоры с Россией.

Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите G20 отверг возможность заключения новых Минских соглашений и призвал западные страны не просить от Украины идти на "компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.