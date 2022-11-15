Сразу у двух лидеров возникли проблемы со здоровьем на саммите G20

Они обратились за медпомощью

Президент Аргентины Альберто Фернандес и премьер-министр Камбоджи Хун Сен почувствовали себя плохо на саммите G20 в Индонезии.

Так, у лидера Аргентины упало давление и закружилась голова. Врачи приняли решение провести необходимые диагностические обследования. Издание Clarin отмечает, что причиной плохого самочувствия мог стать тепловой удар.

Глава кабмина Камбоджи Хун Сен подхватил коронавирус, пишет телеканал "360". Все запланированные встречи отменены.

"Премьер-министр Хун Сен и сопровождающие его лица вернутся в Камбоджу сегодня", - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизасья

Накануне западные СМИ написали, что на Бали госпитализировали главу российского МИД Сергея Лаврова. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова опровергла эту информацию и показала видео, как министр готовится к саммиту G20.

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