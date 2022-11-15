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Херсонская администрация опровергла захват города Алешки ВСУ

11:12
  • вторник
  • 15 ноября 2022

Сообщения украинских СМИ не соответствуют действительности

Информация о заходе украинских войск в город Алешки на противоположном от Херсона берегу Днепра – очередной фейк. Об этом заявили в пресс-службе администрации Херсонской области.

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"Заявления украинской стороны не соответствуют действительности. Обстрелы населенного пункта идут, но никаких украинских войск там не было, нет и не будет", - сообщили журналистам в пресс-службе.

В администрации добавили, что подобными фейками украинская сторона пытается посеять смуту в умах людей.

Об "удачных попытках" ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра писали минувшей ночью украинские СМИ. Они, в частности, сообщали, что боевики заняли город Алешки – чему не нашлось подтверждений, передает ТАСС.

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