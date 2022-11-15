В России с коронавирусом госпитализировали 1399 человек

Скончались 64 пациента

За сутки в России госпитализировано 1399 больных коронавирусом, всего выявлен 4431 новый случай. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Количество госпитализаций возросло на 183,2% по сравнению с 14 ноября, отмечают в оперштабе. Тем временем от коронавируса выздоровели 6354 человека – это на 42,5% больше по сравнению с днём ранее.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26904 человека.

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